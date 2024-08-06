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Fall Camp Day 6: Southern Miss prepares for full scrimmage on Saturday
Dima Mixon
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BigGoldNation
Staff Writer
Another day, another practice for the Golden Eagles from MM Roberts Stadium this morning. Today, the Golden Eagles put on full pads and tackled for the first time all camp. The team was able to run...
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