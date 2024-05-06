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Golden Eagles back on track after resounding sweep
Ben Milam
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BigGoldNation
Staff Writer
The Black and Gold showed serious spunk in all three wins. With their backs against the wall, Christian Ostrander’s club put together their most complete weekend of 2024 so far. There’s still littl...
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