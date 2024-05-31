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Golden Eagles lose quietly in game one
Ben Milam
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BigGoldNation
Contributor
For the third straight year, Southern Miss will have to play out of the regional elimination bracket. Neither Billy Oldham nor the offense had it today, but Indiana did. What went wrong? It’d be ea...
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