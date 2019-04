2019 SOUTHERN MISS BASEBALL SCHEDULE

Date Day Opponent Site Time

Friday Feb. 15 Purdue Pete Taylor Park 4 pm Saturday Feb. 16 Purdue Pete Taylor Park 4 pm Sunday Feb. 17 Purdue Pete Taylor Park 1 pm

Wednesday Feb. 20 Troy Pearl, Miss. (Trustmark Park) 6:30 pm

Friday Feb. 22 Mississippi State Starkville, Miss. 4 pm Saturday Feb. 23 Mississippi State Starkville, Miss. 2 pm Sunday Feb. 24 Mississippi State Starkville, Miss. 1 pm

Tuesday Feb. 26 New Orleans Pete Taylor Park 6 pm

Friday Mar. 1 Gonzaga Pete Taylor Park 6 pm Saturday Mar. 2 Gonzaga Pete Taylor Park 2 pm Sunday Mar. 3 Gonzaga Pete Taylor Park 1 pm

Tuesday Mar. 5 Southern Pete Taylor Park 6 pm

Friday Mar. 8 Holy Cross Pete Taylor Park 6 pm Saturday Mar. 9 Holy Cross Pete Taylor Park 2 pm Sunday Mar. 10 Holy Cross Pete Taylor Park 12 noon

Wednesday Mar. 13 Louisiana-Lafayette Lafayette, La. 6:30 pm Friday

Mar. 15 Louisiana Tech* Ruston, La. 6 pm Saturday Mar. 16 Louisiana Tech* Ruston, La. 2 pm Sunday Mar. 17 Louisiana Tech* Ruston, La. 1 pm

Tuesday Mar. 19 ULM Pete Taylor Park 6 pm Friday Mar. 22 Old Dominion* Pete Taylor Park 6 pm Saturday Mar. 23 Old Dominion* Pete Taylor Park 2 pm Sunday Mar. 24 Old Dominion* Pete Taylor Park 11 am

Tuesday Mar. 26 Nicholls State Metairie, La. (Zephyr Field) 6:30 pm

Friday Mar. 29 UTSA* San Antonio, Texas 6 pm Saturday Mar. 30 UTSA* San Antonio, Texas 2 pm Sunday Mar. 31 UTSA* San Antonio, Texas 1 pm

Tuesday Apr. 2 South Alabama Pete Taylor Park 6 pm

Friday Apr. 5 Marshall* Pete Taylor Park 6 pm Saturday Apr. 6 Marshall* Pete Taylor Park 2 pm Sunday Apr. 7 Marshall* Pete Taylor Park 11 am

Tuesday Apr. 9 Ole Miss Pearl, Miss. (Trustmark Park) 6 pm

Friday Apr. 12 FIU* Miami, Fla. 6 pm Saturday Apr. 13 FIU* Miami, Fla. 5 pm Sunday Apr. 14 FIU* Miami, Fla. 11 am

Tuesday Apr. 16 South Alabama Mobile, Ala. 6:30 pm

Thursday Apr. 18 Charlotte* Pete Taylor Park 6 pm Friday Apr. 19 Charlotte* Pete Taylor Park 4 pm Saturday Apr. 20 Charlotte* Pete Taylor Park 10 am

Tuesday Apr. 23 Louisiana-Lafayette Pete Taylor Park 6 pm

Wednesday Apr. 24 New Orleans New Orleans, La. 6:30 pm

Friday Apr. 26 Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 6 pm Saturday Apr. 27 Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 4 pm Sunday Apr. 28 Middle Tennessee* Murfreesboro, Tenn. 1 pm

Wednesday May 1 Ole Miss Pete Taylor Park 6 pm

Friday May 3 Florida Atlantic* Pete Taylor Park 6 pm Saturday May 4 Florida Atlantic* Pete Taylor Park 2 pm Sunday May 5 Florida Atlantic* Pete Taylor Park 1 pm

Friday May 10 Rice* Houston, Texas 6:30 pm Saturday May 11 Rice* Houston, Texas 2 pm Sunday May 12 Rice* Houston, Texas 1 pm

Thursday May 16 UAB* Pete Taylor Park 6 pm Friday May 17 UAB* Pete Taylor Park 6 pm Saturday May 18 UAB* Pete Taylor Park 1 pm

Wed.-Sun. May 22-26 C-USA Championship Biloxi, Miss. (MGM Park) TBA Game times Central; *Conference Games