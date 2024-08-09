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Fall Camp Day 8: Southern Miss looks ahead to scrimmage after physical day
Dima Mixon
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BigGoldNation
Staff Writer
After a day off, Southern Miss returned to the practice field in preparation for their first big scrimmage of camp on Saturday. The team focused on seven-on-seven drills with the offense before mov...
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